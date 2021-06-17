Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 июня: потопы на дорогах стали причиной шестибалльных пробок

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Портовая, Доватора, Профсоюзная, Толмачева, Гусева переулки Рыбный, Майкопский, Силикатный и Текучевский мост.

В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Нариманова, переулке Бориславском, переулке Оренбургском, улице Немировича-Данченко, улице Текучева, улице Варфоломеева, улице Зоологическая, улице Красноармейская, проспекте Буденновском, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная, Тарновского-Терлецкого, Тульская, переулок Авиамоторный.

На Северном пробки скапливаются на улице Бодрая, проспекте Королева и проспекте Космонавтов.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Страны Советов, Менжинского, Вересаева, проспекте Шолохова.

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