Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 июня: в городе дороги свободны

Утренние пробки в Ростове
Фото: Яндекс.Пробки
Пробки в Ростове-на-Дону на утро 16 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора, Профсоюзная, Мадояна.
В центре водители вынуждены стоять на проспекте Михаила Нагибина, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Курская, улице Варфоломеева, улице Зоологическая, переулке Ашхабадском и проспекте Ленина, проспекте Ворошиловском. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.
В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Особенная.
На Северном пробки скапливаются на улице Фурмановская, проспекте Королева и проспекте Космонавтов.
На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Троллейбусная, Менжинского, Вересаева, проспекте Шолохова.
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