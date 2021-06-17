Штормовое предупреждение в действии: сколько будет идти дождь в Ростове-на-Дону

Зонтики сегодня забывать не стоит. Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне, 16 июня, спасатели со ссылкой на Росгитрометцентр разослали штормовое предупреждение. По данным ведомства, 17 июня в Таганрогском заливе ожидается усиление волн, а также гром, гроза и дождь.

Но, как оказалось, погода испортится не только там. Так в донской столице сильный дождь начался с ночи и не прекращается до сих пор. Если верить синоптикам, осадки продлятся до утра пятницы, 18 июня. Ветер сегодня усилится до 11 метров в секунду, а температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 22 до 24 градусов тепла.

К слову, так было не всегда. Так, в температура воздуха плюс 7,5 градуса в этот день за всю историю метеонаблюдений была в 1913 году. А вот самым жарким этот день был в 1924 году. Тогда на дворе было плюс 36,5 градуса выше нуля.

Как бы то ни было, но, выходя из дома, лучше взять с собой зонтики и вспомнить про резиновые сапоги. А водителям стоит быть внимательными на объездных дорогах, так как ливневки справляются с потоком воды не везде.