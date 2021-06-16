В Таганрогском заливе объявили штормовое предупреждение

Прогнозируют восточный ветер до 25 м/с Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В период с 11-13 часов и до конца суток 16 июня, а также в течение суток 17 июня в Таганрогском заливе ожидается сильный дождь с ухудшением видимости на 1-2 километра, временами до 500 метров. Возможны грозы и град, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В ведомстве добавили, что ветер восточной четверти может усилиться до 15-20 м/с, при грозах до 25 м/с. Высота волн может достигнуть 0,8-1,3 метра.

Также местами по региону непогоду прогнозируют 16 и 17 июня. Обещают ливни и шквалистый ветер