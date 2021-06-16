Ростовчан снова ждут грозы с градом и ураганным ветром

В Ростовской области объявили штормовое предупреждение Фото: "КП" Архив

Спасатели вновь предупредили ростовчан о надвигающейся непогоде. Как сообщили в Гидрометцентре, в донском регионе до конца дня 16 июня, а также 17 июня ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. Порывы его будут достигать 23 метров в секунду.

Из-за сильного ветра возможны обрывы проводов, падения деревьев и слабо закрепленных рекламных щитов. Поэтому следует держаться подальше от таких объектов и не парковать вблизи них автомобили. Если в вашей квартире происходят скачки напряжения, то нужно незамедлительно отключить все электроприборы.

- Не переходите улицу в потоке воды и не подходите к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам, - сообщили в управлении ГО и ЧС по Ростовской области.

В случае возникновения экстренной ситуации - звоните по номеру 112.

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