Инспекторы предупредили ростовских водителей об опасностях на мокрой дороге

В Ростове водителей предупредили об опасности на мокрых дорогах Фото: Ольга ГОПАЛО

Автомобилистам донской столицы напомнили об опасностях на мокрой дороге. Неблагоприятные погодные условия в виде дождя могут стать причиной массовых аварий.

При таких условиях необходимо увеличить дистанцию, боковой интервал и строго соблюдать скоростной режим. Есть опасность попадания автомобиля в аквапланирование. При этом теряется сцепление шин с поверхностью дороги из-за слоя воды, который в донской столице достаточно высок из-за плохой работы ливневой канализации. Такое явление возникает, если на большой скорости въехать в лужу.

Главная опасность - полная потеря сцепления с дорогой: здесь оно даже ниже, чем на льду. Водителям также необходимо строго соблюдать требования дорожных знаков. Особое внимание необходимо обратить на временные дорожные знаки и информационные щиты, установленые в местах проведения ремонтных работ

- Уважаемые водители! Помните: превышение установленной скорости движения одна из основных причин страшных автоаварий. Даже опытный водитель может потерять контроль над дорогой, превысив скорость, - напомнили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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