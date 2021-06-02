«Добирались на лодке»: Многоэтажку в центре Ростова-на-Дону затопило из-за дождя

Спасателям пришлось плыть к дому на лодке. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в ночь с первого на второе июня шел ливень. И уже по традиции, сложившейся в донской столице, не обошлось без ЧП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в центре города, на Ленина 109/5, затопило девятиэтажный дом и двор.

Машины стоят по колеса в воде. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Жильцы, проснувшиеся в пять утра, с ужасом обнаружили, что просто не могут выйти на улицу. В подъезде оказалось покалена воды. Да и двор превратился в озеро. Припаркованные там машины были затоплены по самые колеса. Люди тут же позвонили спасателям.

К затопленному дому сложно подобраться. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

- Сообщение поступило в пять часов утра. Подтоплена оказалась придомовая территория. Также вода зашла в подъезд на 40 сантиметров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

На месте ЧП работают спасатели. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Специалисты быстро приехали на место и эвакуировали жильцов многоквартирного дома. Кстати, до злополучного подъезда одни сотрудники МЧС добирались на лодке, другие - на квадроцикле.

Сейчас спасатели откачивают воду.

В работе задействованы девять спецмашин. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

- Для ликвидации последствий ливня задействованы 23 человека и 9 спецмашин, - добавили в ведомстве.