Ливень в Ростове-на-Дону, 17 июля 2020: онлайн-трансляция апокалипсиса

Ливень в Ростове-на-Дону, 17 июля 2020: сегодня на город обрушился сильный ливень. Улицы Ростова превратились в настоящие реки. Город сковали пробки. За ситуацией следите на нашем сайте в режиме онлайн.

13.48 Ростовчане сообщают, что размыло мост на Текучева.

13.08 Из-за ливня в донской столице и в окрестностях Батайска оказались подтоплены низменные участки местности. В опасной зоне оказались частные дома и шесть социальных объектов. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по РО Александр Дегтярёв.

- Последствия устраняют 100 спасателей. Задействовали 30 единиц техники, - прокомментировал Дегтярев.

Устраняют последствия непогоды.В Ростове спасатели борются со стихией

В ведомстве уточнили, что среди затопленных объектов - территории ростовских детских садов, пенсионного фонда, вокзала.

Он отметил, что непогода продлится еще сутки.

МЧС: затоплены дома, больница.МЧС просит соблюдать осторожность.

Тем временем, жители Ростова сообщают, что затоплены дома в Новом поселении и на Извилистой.

Кроме того, по щиколотку воды – в одном из цехов предприятия на Западном.

Десятки машин оказались почти по самую крышу в воде.

В МЧС рекомендуют оставаться дома, не заходить в подвалы. В случае ЧП звонить на 112.

11.55 Жители сообщают в сетях о разрушительных последствия стихии. Тысячи людей опоздали или не смогли попасть на работу, ведь на дорогах образовались огромные пробки. Рассказываем, где придется стоять дольше всего.

По данным сервиса "Яндекс-пробки", которые оценивает заторы в 7 баллов, затрудненное движение на улице Нагибина в сторону Ворошиловского района. Красная зона наблюдается от площади Гагарина до проспекта Ленина. Кроме того, прямо на кольце случилась авария, что еще больше препятствуют свободному движению.Постоять придется и на Ворошиловском проспекте, где пробки в обе стороны.

Самая тяжелая ситуация сейчас на Западном и в центре донкой столице. Улица Малиновского буквально парализована, а вода переливается через ограждение на дорогу. На главном ЖД- Вокзале стихия сильно подняла уровень воды. Все прилегающие дороги к станциям выкрасились в темно-красный цвет, что значит гигантские заторы.

Пробки наблюдаются и на Портовой, полностью "стоят" Стачки и прилегающие улицы.

11.49. Вот что происходит на 2-ой Краснодарской. Улица превратилась в горную реку. Впрочем, такая картине не только на Западном.

Автомобили утонули на трассе. Фото: соцсети.

11.11 В Ростове-на-Дону на Западном утонул грузовой автомобиль. Происшествие случилось на улице Всесоюзной 17 июля.

Из-за сильного ливня в городе произошел настоящий потоп. Автомобили буквально утонули на трассе. Так, на западном выезде «Хендай Портер» по фары оказалася затоплен Что и говорить о легковушках, многие из которых почти полностью оказались под водой.

Грузовик ушел под воду прямо на дороге. Фото: соцсети

11.03 Затопило многоэтажку в районе Нового поселения. В воде - подъезд, подземный паркинг.

Многоэтажка в районе Нового поселения. Фото: соцсети

11.02. Появилась информация,что затопило один из цехов на ростовском предприятии.

Вот что творится на Западном. Фото: соцсети

10.18 Еще накануне, 16 июля, МЧС сделало штормовое предупреждение. МЧС объявило о сильном ухудшении погодных условий. По данным спасателей, в завтрашнего дня в некоторых районах пройдет сильнейший дождь с грозой и шквалистыми ветром.

Так с самого утра 17 по 18 июля на Дону ожидаются обильные осадки. Местами по области пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и сильными порывами ветра, которые могут достигать до 24 метров в секунду.

10.12 Во время дождя в донской столице утонули десятки машин. Ливень - с самого утра. Как обычно бывает, город снова пошел ко дну - ливневая канализация не справляется, талая вода затапливает улицы. Особенно пострадали жители Западного района, а конкретно их имущество.

Утонули машины на Западном.На Западном тонут машины

В социальных сетях с раннего утра ростовчане публикуют фотографии затопленных улиц и дворов. На странице популярного городского паблика кто-то из жителей нового ЖК на Западного сообщил, что на улице Извилистой из-за ливня утонули машины.

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