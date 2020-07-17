2020-07-17T10:50:06+03:00
Происшествия

"Стихийное бедствие!": в Ростове-на-Дону из-за дождя утонули десятки автомобилей

Жители пытаются спасти свои автомобили, заезжая в подъезды и на тротуары [видео]
Дадаян Давид
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Последствия ливня в Ростове-на-Дону. Фото: соц. сетиПоследствия ливня в Ростове-на-Дону. Фото: соц. сети
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Сегодня в Ростове-на-Дону сильный дождь спровоцировал натуральный потоп, наводнение. Многие улицы и дворы просто ушли под воду. Ливневая канализация не справилась с ударом стихии, вода подняла выше, чем на метр. В результате десятки машин по всему городу оказались под водой. Люди в панике пытаются спасти свое имущество.

С самого утра в социальных сетях появляются фотографии и видео стихийного бедствия, которое вызвал в южной столице сильный дождь. Ливень не прекращается вот уже три часа. За это время многие улицы на Западном районе города ушли под воду.

Пешеходы передумали идти по делам, выглядывая в окна с камерами, а водители в панике пытаются спасти свои машины. Так во дворах некоторых ЖК в наводнении пострадали десятки транспортных средств. На видеозаписи видно, как из под толще воды видно только крыши автомобилей. Повсюду перевернуты мусорные жбаны. Люди пытаются отогнать воду ведрами, но усилия не приносят результатов.

Утонули машины на Западном.На Западном тонут машины

В некоторых районах, где особенно низко, водители в отчаянии выбегают под проливной дождь, прыгают в машины и пытаются переставить их в безопасное место. На кадрах видно, как мужчина пытается заехать под подъезд на лестницу, что у него получается с нескольких попыток.

- Мусорки упали! Посмотри, что там творится! - показывает на затопленную стояку автор видео.

Жители пытаются спасти машины от наводнения..

Потоп на Малиновского. 17.07.2020.

"Стихийное бедствие" - так уже окрестили сегодняшний дождь ростовчане. Напомним, накануне МЧС предупреждало жителей о резком ухудшении погодных условий. На телефоны жителей поступили сообщения со штормовым предупреждениям. По данным спасательного ведомства, стихия не успокоится до конца завтрашнего дня, 18 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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