2020-07-17T10:38:31+03:00
Общество

Сильный ливень затопил Ростов-на-Дону

Ветер дул со скоростью 24 м/с
Виктория Никитина
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В донской столице очередной ливень затопил Ростов. Фото: соцсетиВ донской столице очередной ливень затопил Ростов. Фото: соцсети
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Минувшей ночью в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром.

И разумеется, из-за некачественных ливневок улицы донской столицы превратились в полноводные реки. К счастью, в ночное время суток людей на улице было немного и они не попали в буйство стихии.

Стоит отметить, что о предстоящей грозе местных жителей предупреждали сотрудники МЧС, но к ее последствиям город все равно оказался не готов.

- По данным Росгидромета, в период утром и до конца суток 17 июля, ночью и утром 18 июля местами по Ростовской области ожидается КНМЯ: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели посоветовали горожанам быть более внимательными и осторожными. Лучше всего в такую погоду не показываться на улицу и не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

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Поднимется еще шквалистый ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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