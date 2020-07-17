Сильный ливень затопил Ростов-на-Дону

Минувшей ночью в Ростове-на-Дону прошел сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром.

И разумеется, из-за некачественных ливневок улицы донской столицы превратились в полноводные реки. К счастью, в ночное время суток людей на улице было немного и они не попали в буйство стихии.

Стоит отметить, что о предстоящей грозе местных жителей предупреждали сотрудники МЧС, но к ее последствиям город все равно оказался не готов.

- По данным Росгидромета, в период утром и до конца суток 17 июля, ночью и утром 18 июля местами по Ростовской области ожидается КНМЯ: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Спасатели посоветовали горожанам быть более внимательными и осторожными. Лучше всего в такую погоду не показываться на улицу и не парковать машины под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

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Поднимется еще шквалистый ветер.

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