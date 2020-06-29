2020-06-29T22:36:50+03:00
Общество

Разразившаяся вечером гроза испортит первый рабочий день сокращенной недели

Поднимется еще шквалистый ветер
Виктория Никитина
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В Ростове вечером разразится грозаВ Ростове вечером разразится грозаФото: "КП" Архив
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Первый рабочий день внепланово сокращенной недели окончится грозовым дождем и шквалистым ветром. Хотя утром совершенно ничего не предвещало беды. Погода испортится очень резко, поэтому тем, кто возвращается с работы вечером, стоило бы прихватить зонтик.

В утренние часы будет уже жарко - +20...+23, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+31. И совсем немного температура упадет к вечеру +24...+27. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. А к вечеру небо резко затянется тучами и начнется гроза.

Ветер сегодня сменит два направления: юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 5-15 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня вечером будет подстерегать влажность, но, к счастью, видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 747-750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 31 до 76%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Кроме того, атмосферное давление начнет стремительно падать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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