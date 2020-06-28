Аномальная жара снова вернулась в донскую столицу

Еще один жаркий день в Ростове. Но местные жители к такому привыкли, ведь летом в донской столице всегда стоит невыносимая жара, а столбик термометра стремится к показателям Африки. Но ведь до этого года можно было освежаться в водоемах, а что делать сейчас?

В утренние часы будет немного свежее - +17...+20, днем столбик термометра достигнет отметки +27...+31. И совсем немного температура упадет к вечеру +24...+30. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит три направления: южное, юго-западное, западное, а ранним утром и вовсе будет полный штиль. Скорость его порывами будет достигать 2-8 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 751-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 24 до 58%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Усиления ветра ждать не стоит.

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