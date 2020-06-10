Аномальную жару в Ростове предсказали синоптики на 10 июня

Нетипичная для начала июня в Ростове жара крайне удивляет местных жителей. С каждым днем столбик термометра поднимается все выше и выше. Чего же нам в таком случае ожидать от июля, ведь именно этот месяц в донской столице считался самым жарким?

Жара не утихает даже в утренние часы - +20...+26, днем столбик термометра достигнет отметки +29...+31. И совсем немного температура упадет к вечеру +25...+30. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит всего два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 7-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 751-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 34 до 57%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление при этом будет пониженным.

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