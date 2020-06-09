Долгожданное лето: в донской столице воздух прогреется до +31 градуса

Вот ростовчане и дождались прихода того самого лета, которого они так хотели. Аномальная жара, едва ощутимый ветер и палящее солнце - главные сопутствующие донского лета. Раньше горожане спасались хотя бы купанием в водоемах, а сейчас вынуждены сидеть в душных квартирах и задыхаться в транспорте по пути на работу и обратно.

Жара не утихает даже в утренние часы - +20...+25, днем столбик термометра достигнет отметки +30...+31. И совсем немного температура упадет к вечеру +24...+29. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, будет светить палящее солнце. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит всего два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 7-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать тоже не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 752-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 59%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Температура воздуха поднимется до +29.

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