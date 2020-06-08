Яркое солнце и ветер с востока: какая погода ожидает ростовчан 8 июня

Долгожданное лето, наконец, пришло в донскую столицу. Сильно соскучившиеся по зною ростовчане высыпали на улицы города. Многие даже отправились на пляжи, забыв о действии режима самоизоляции. Хотя, в такую погоду ничего не хочется так сильно, как освежиться.

Жара не утихает даже в утренние часы - +18...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+29. И совсем немного температура упадет к вечеру +23...+27. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит всего два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 73%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ветер практически полностью стихнет.

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