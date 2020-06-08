2020-06-08T07:48:05+03:00
Общество

Яркое солнце и ветер с востока: какая погода ожидает ростовчан 8 июня

Температура воздуха поднимется до +29
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростов наконец-то пришло долгожданное летоВ Ростов наконец-то пришло долгожданное летоФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Долгожданное лето, наконец, пришло в донскую столицу. Сильно соскучившиеся по зною ростовчане высыпали на улицы города. Многие даже отправились на пляжи, забыв о действии режима самоизоляции. Хотя, в такую погоду ничего не хочется так сильно, как освежиться.

Жара не утихает даже в утренние часы - +18...+24, днем столбик термометра достигнет отметки +28...+29. И совсем немного температура упадет к вечеру +23...+27. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит всего два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 8-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным и составит 752-754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 32 до 73%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ясная и солнечная погода ожидает ростовчан после утренних заморозков.

Ветер практически полностью стихнет.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Виктория Лопырева своими выпуклостями заставляет подписчиков участвовать в аукционе
Двое полицейских пострадали при столкновении служебной машины с иномаркой
Провела на продуктах: В Ростовской области в период самоизоляции появился новый вид мошенничества
Ростовчане устроили очаровательную фотосессию с найденышем-совенком
В Ростове-на-Дону построят девять новых дорог
В Ростов придет жара до 35 градусов, которую сменят осадки
В Ростове–на-Дону за сутки коронавирусом заболели больше двухсот человек
В Ростове-на-Дону водитель иномарки протаранил магазин, скрываясь от полиции
В Ростове-на-Дону от хозяев сбежал трехметровый удав
Татьяна Котова в нижнем белье рассказала об отношениях с «папиками» и продюсерами
В Ростове-на-Дону мужчину, выгуливающего собаку, избили кирпичом
В Ростовской области водитель автобуса сбил велосипедиста
В вопросе масочного режима ростовчане стали «аутсайдерами» по сравнению с жителями других городов области
Отключение воды в Ростове-на-Дону, июнь 2020: рассказываем, какие дома вскоре будут «обезвожены»
В Ростове-на-Дону парень разделся догола на улице, а потом стал орать
В Ростовской области буду открыты 100 пляжей , из них 20 заработают впервые
Анастасия Костенко отметил четыре месяца со дня рождения второй дочери и рассказала о родах
Из одежды – только стринги: полуголая Мария Лиман рассказала о любви к даче и закатам
«Теперь здесь будут жарить сосиски?»: В Ростове-на-Дону у стелы на Театральной площади спустили воду
«Его выколачивает и выкручивает»: водитель такси «исполнил» на заправке в Ростове-на-Дону
В Ростовской области коронавирусом все больше болеют молодые
В Ростовской области несколько сотен человек за сутки заболели коронавирусом
Владимир Путин заявил, что постарается приехать в Таганрог
Коронавирус в Ростове-на-Дону привел к тому, что число безработных стало рекордным
В СИЗО Ростова попытались пронести вафли с наркотической начинкой
В Ростове пресекли производство и сбыт нелегального алкоголя
В Ростове на строительство нового корпуса ЦГБ потратят 14,5 миллиардов рублей
В Ростове стая собак в погоне за кошкой растерзала переднюю часть иномарки