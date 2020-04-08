Ясная и солнечная погода ожидает ростовчан после утренних заморозков

Сидящим в самоизоляции ростовчанам все больше и больше хочется выйти на улицу, потому что погода становится все более теплой. В укромных местах расцветают одуванчики, деревья покрылись разноцветным цветением, а некоторые почками и даже листиками. Теплая солнечная погода так и манит прогуляться, но увы... Какая же погода ждет горожан сегодня, 8 апреля.

В утренние часы пока немного прохладно -1...+6, днем столбик термометра достигнет отметки +10...+12. И резко похолодает к вечеру +4...+10. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит целых пять направлений: восточное, юго-восточное, южное, юго-западное и западное Скорость его порывами будет достигать 3-6 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 760-769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 20 до 48%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Ветер сменит три направления.

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