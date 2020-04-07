2020-04-07T09:06:08+03:00
Общество

Теплая ясная погода ждет ростовчан 7 апреля

Ветер сменит три направления
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается ясная и солнечная погодаВ Ростове ожидается ясная и солнечная погодаФото: "КП" Архив
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Теплая погода постепенно устанавливается на Дону. Но ветер, пока будет дуть достаточно голодный. На дороге никаких препятствий не предвидится, за исключением постов ДПС, которые устанавливают нарушителей самоизоляционного режима.

В утренние часы пока немного прохладно 0...+6, днем столбик термометра достигнет отметки +9...+10. И слегка похолодает к вечеру +2...+8. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит три направления: северное и северо-восточное и восточное. Скорость его порывами будет достигать 5-12 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно повышаться и составит 767-770 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 22 до 53%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Порывы будут достигать 14 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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