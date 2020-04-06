2020-04-06T07:52:15+03:00
Общество

Северный ветер и повышенное атмосферное давление: какая погода ожидает ростовчан 6 апреля

Порывы будут достигать 14 метров в секунду
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове поднимется сильный ветерВ Ростове поднимется сильный ветерФото: Ирина ПОТЕРЯ
Изменить размер текста:

Ясная, но ветреная погода ожидает ростовчан сегодня, 6 апреля. Яркое солнышко так и манит выйти на улицу, но, увы, все вынуждены сидеть по домам и вдыхать свежий весенний воздух только через окно или, сидя, на балконе.

В утренние часы пока немного прохладно +1...+6, днем столбик термометра достигнет отметки +9...+10. И слегка похолодает к вечеру +4...+8. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 7-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно повышаться и составит 762-768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 23 до 62%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасмурно и дождливо: какая погода ожидает ростовчан 20 марта.

Атмосферное давление будет слегка пониженным.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Геннадий Онищенко – о корона-слухах: Правда ли, что вирус безопасен для детей и беременных, передаётся ли он половым путём и так уж нужно носить маски?
Эти и другие выдумки и небылицы наш обозреватель Александр Гамов обсудил с самым известным экс-главсанврачом [аудио]
Новости 24
В Ростовской области задержали квартирного вора
Стокилограммовая ростованка покинула проект "Модель XL"
Ростовчанку оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Ростовчане превращают одноразовые маски в многоразовые
"У Дмитрия проблемы с одеждой?": Костенко попросили не публиковать фото обнаженного по пояс мужа
Интернет-экскурсии стал проводить ростовский зоопарк из-за угрозы распространения коронавируса
Донские пожарные вручную потушили крупный ландшафтный пожар
Ростовчан удивила девушка, ставшая мешком мусора, чтобы обмануть карантинный патруль
Заниматься охотой запретили на Дону из-за пандемии коронавируса
Во время рейдов власти Ростова встретились с нарушителями режима самоизоляции
«Ты и так уже год на карантине»: футболиста Дмитрия Тарасова упрекнули в лени
Коронавирус в Ростове-на-Дону: в центре города стали блокировать пешеходные зоны
Ростовчанка рассказала о тоскующих животных в городском зоопарке
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: депутат гордумы Батайска возмутился ограничениями из-за коронавируса
Коронавирус в Ростове-на-Дону: еще у пяти человек заподозрили COVID-19
Следком заинтересовался историей «адвоката», заменившего в СИЗО сбежавшего арестанта
Школьникам в Ростовской области предложили доставлять горячие обеды на дом
Режим полной самоизоляции в Ростове-на-Дону: выехавшим на шашлыки горожанам стали выписывать штрафы до 40 тысяч рублей
За фейк о коронавирусе жительнице Ростовской области грозит крупный штраф
«Плоская шутка»: ростовчанин выгулял в самоизоляции картонного пса по улице
Подростки угнали ночью автомобиль и погибли в ДТП в Ростовской области
Спасатели стали обрабатывать дезраствором улицы в Ростовской области
Ростовская АЭС: Карина Слесаренко – победительница конкурса детских фотографий «В объятиях природы»
Коронавирус в Ростове-на-Дону: ГИБДД проверяет машины на въезде в город
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Невнимательного продавца обокрал рецидивист из Азова