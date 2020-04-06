Северный ветер и повышенное атмосферное давление: какая погода ожидает ростовчан 6 апреля

Ясная, но ветреная погода ожидает ростовчан сегодня, 6 апреля. Яркое солнышко так и манит выйти на улицу, но, увы, все вынуждены сидеть по домам и вдыхать свежий весенний воздух только через окно или, сидя, на балконе.

В утренние часы пока немного прохладно +1...+6, днем столбик термометра достигнет отметки +9...+10. И слегка похолодает к вечеру +4...+8. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается солнечная и ясная погода. Вероятность выпадения осадков отсутствует.

Ветер сегодня сменит два направления: северное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 7-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не будут подстерегать неприятности и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно повышаться и составит 762-768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 23 до 62%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Атмосферное давление будет слегка пониженным.

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