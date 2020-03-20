2020-03-20T08:31:16+03:00
Общество

Пасмурно и дождливо: какая погода ожидает ростовчан 20 марта

Атмосферное давление будет слегка пониженным
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается небольшой дождьВ Ростове ожидается небольшой дождьФото: "КП" Архив
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Сегодня, 20 марта, ростовчан застанет врасплох небольшой дождик. Особенно трудно придется водителям. Кроме того, слегка усилится ветер и снизится атмосферное давление. Радует лишь то, что температура по-прежнему останется плюсовой.

В утренние часы все еще немного прохладно +1...+6, днем столбик термометра достигнет отметки +8...+9. И слегка похолодает к вечеру 4...+8. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается пасмурная погода, солнце лишь утром однажды выглянет из-за туч. Есть вероятность дождя во второй половине дня.

Ветер сегодня сменит три направления: западное, юго-западное и северное. Скорость его порывами будет достигать 4-11 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня будут подстерегать черный лед и влажность, но радует то, что видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 757-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 58 до 91%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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