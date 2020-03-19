Лютые холода отступают: погода в Ростове на 19 марта

Лютая зима, похоже, выполнила все свои неоконченные дела в донской столице и сделала ростовчанам ручкой прощальный жест. Плюсовая температура растет, ветер стихает и атмосферное давление постепенно приходит в норму.

В утренние часы все еще немного прохладно -1...+4, днем столбик термометра достигнет отметки +9...+10. И слегка похолодает к вечеру +6...+8. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода, небо лишь иногда будет затягиваться облаками. Осадков, к счастью, тоже не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: северо-восточное и северо-западное. Скорость его порывами будет достигать 2-9 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет абсолютно сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет стремительно понижаться и составит 763-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 40 до 71%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обещанное к концу недели потепление потихоньку приходит в Ростов.

Столбик термометра постепенно ползет вверх.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!