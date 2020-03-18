2020-03-18T07:54:47+03:00
Общество

Обещанное к концу недели потепление потихоньку приходит в Ростов

Столбик термометра постепенно ползет вверх
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове ожидается облачная, но теплая погодаВ Ростове ожидается облачная, но теплая погодаФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Похоже, холода наконец-то покидают донскую столицу и оставляют ростовчанам долгожданное тепло. Синоптики обещали потепление к концу недели и оно стало потихоньку подбираться к Ростову.

В утренние часы все еще немного прохладно -2...+3, днем столбик термометра достигнет отметки +7. И слегка похолодает к вечеру +4...+6. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, небо будет целиком затянуто тучами. Осадков, к счастью, не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 763-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 41 до 70%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ясная и солнечная погода ожидает ростовчан.

Только с утра немного похолодает.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Жириновский: «Я требую уволить Дарью Асламову. Она порхает по планете и ждет, когда заразится короновирусом»
В прямом эфире радио «Комсомольская правда» случился трагикомический случай, когда разухабистый разговор с Владимиром Жириновским о короновирусе превратился в вирусное видео
Новости 24
В Ростове двух стражей порядка уволили из органов за получение взятки
Ростовские газовики посоветовали не посещать их офисы во избежание распространения COVID-19
В Ростовской области отечественная машина снесла пожилого мопедиста
У жительницы Ростовской области и двух ее детей заподозрили коронавирус
Обустроенная пешеходная зона скоро раскинется на улице Таганрогской
В донском регионе стало известно имя полицейского, из табельного оружия которого убит парень
Ростовский рэпер Баста начал концерт в прямом эфире из-за коронавируса
В Ростове власти опровергли продуктовый ажиотаж
В Ростове-на-Дону студенты ЮРИУ РАНХиГС перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса до середины мая
Ростовские полицейские попались на взятке в полмиллиона в рублей
В Ростове-на-Дону автомобилист сбил ребенка в ЗЖМ
В Ростове-на-Дону перекупщики завышают стоимость медицинских масок в 200 раз
Два матча ФК «Ростов» перенесли из-за коронавируса
Василий Голубев: «Принципиальная задача - полностью обеспечить Ростовскую область высокотехнологичными комплексами ТКО»
"Раки, как омары!": Ростовчанин похвастался удачным уловом
Глава Ростовской области записал видеообращение к ростовчанам в Instagram
"Нет никаких поводов для паники!": В Ростове-на-Дону чиновники нашли в аптеках маски и противовирусные препараты
Ростов попал в ТОП-3 городов ЮФО с самым дешевым дизельным топливом
В Ростове-на-Дону бесплатно соберут использованные лампочки и термометры
Из Ростова-на-Дону в Прагу отменен авиарейс из-за коронавируса
В Ростовской области задержали больше тысячи пачек контрабандных сигарет
В Ростове-на-Дону двух человек госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
Ростовская аптека поставила под угрозу здоровье полсотни льготников