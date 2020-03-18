Обещанное к концу недели потепление потихоньку приходит в Ростов

Похоже, холода наконец-то покидают донскую столицу и оставляют ростовчанам долгожданное тепло. Синоптики обещали потепление к концу недели и оно стало потихоньку подбираться к Ростову.

В утренние часы все еще немного прохладно -2...+3, днем столбик термометра достигнет отметки +7. И слегка похолодает к вечеру +4...+6. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода, небо будет целиком затянуто тучами. Осадков, к счастью, не предвидится.

Ветер сегодня сменит два направления: восточное и северо-восточное. Скорость его порывами будет достигать 4-13 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня не подстерегает никаких опасностей - проезжая часть будет сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка повышенным - 763-767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 41 до 70%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Только с утра немного похолодает.

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