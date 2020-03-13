Ясная и солнечная погода ожидает ростовчан

После проливного дождя погода в Ростове прояснится. Из-за туч выглянет ясное солнышко, которое порадует горожан и вернет им весеннее настроение.

В утренние часы стало немного прохладно +4...+9, днем столбик термометра достигнет отметок +14...+15. И слегка похолодает к вечеру +7...+11. В течение всего дня, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная и солнечная погода. Осадков, к счастью, не предвидится.

Ветер сегодня сменит три направления: юго-западное и западное. Скорость его порывами будет достигать 6-14 метров в секунду. Водителей на дорогах сегодня подстерегает черный лед, но видимость сегодня ничто не испортит.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 751-757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 57 до 90%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Темпера воздуха поднимется до +13 градусов.

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