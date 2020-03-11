Проливной дождь и шквалистый ветер испортят настроение ростовчанам

После практически летнего тепла в Ростов пришло похолодание. Температура воздуха постепенно начала понижаться, а ветер и вовсе стал пробирать до костей. Ухудшение погоды явно портит планы ростовчанам, ведь каждый уже мечтал прогуляться после работы и подышать свежим, а главное, теплым весенним воздухом.

В утренние часы стало немного прохладно +5...+7, днем столбик термометра достигнет отметок +11...+13. И слегка похолодает к вечеру +10...+11. Во второй половине дня польет проливной дождь и не прекратится до самого вечера.

Ветер сегодня сменит три направления: юго-восточное, южное и юго-западное. Скорость его порывами будет достигать 6-18 метров в секунду. Водителей на дорогах подкарауливают следующие опасности: роса и влажность, а видимость временами будет ограничена до 1,5-9 километров.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 751-753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 73 до 88%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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Осадков сегодня не ожидается.

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