До 15 градусов тепла и порывистый ветер: погода в Ростове на 10 марта

Теплая и солнечная погода ожидает ростовчан 10 марта. Станет немного прохладнее, чем было в праздничные дни, но это вряд ли подпортит настроение теплолюбивым горожанам. Причиной похолодания скорее всего станет внезапно поднявшийся ветер.

В утренние часы уже по-весеннему тепло +6...+9, днем столбик термометра достигнет отметок +12...+15. И слегка похолодает к вечеру +9...+12. Осадков сегодня не ожидается. Погода в течение всего дня будет стоять ясная и солнечная.

Ветер сегодня будет дуть исключительно с востока. Скорость его порывами будет достигать 8-12 метров в секунду. Водителей на дорогах не подкарауливают никакие опасности: проезжая часть будет сухой и видимость ничто ограничивать не будет.

Атмосферное давление будет слегка пониженным - 751-755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет колебаться от 55 до 91%. Магнитных бурь не ожидается, но небольшие возмущения все-таки будут.

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А уже с воскресенье, 15 марта резко похолодает.

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