В Ростове-на-Дону по-летнему теплая погода продлится еще неделю

8 Март 2020 2020-03-08T21:15:40+03:00

Теплая погода в Ростове сохранится на всю неделю Фото: Ольга ГОПАЛО

А уже с воскресенье, 15 марта резко похолодает

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В Ростове-на-Дону теплая летняя погода продлиться еще на неделю. Высокая температура для марта сохранится до 15 марта. Об этом сообщили в ТАСС.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально погода установилась в Южном федеральном округе. Так, например, в Ростовской области температура воздуха достигала 21 градуса тепла.

- В течение ближайших дней на территории Ростовской области и Краснодарского края воздух прогреется до 19-21 градуса. Температура воды только подводит, - сообщил Вильфанд.

Стоит отметить, что такая тенденция сохранится на несколько дней, а затем снова похолодает. Так по данным ростовского гидрометцентра уже с воскресенья, 15 марта пойдут дожди. Температура упадет до 7 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU