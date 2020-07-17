В Ростове из-за ливня образовались огромные пробки: многие попали в аварии

17 Июль 2020 2020-07-17T11:36:02+03:00

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Сегодня, 17 июля, в Ростове-на-Дону с самого утра идет сильнейший дождь. Жители сообщают в сетях о разрушительных последствия стихии. Тысячи людей опоздали или не смогли попасть на работу, ведь на дорогах образовались огромные пробки. Рассказываем, где придется стоять дольше всего.

По данным сервиса "Яндекс-пробки", которые оценивает заторы в 7 баллов, затрудненное движение на улице Нагибина в сторону Ворошиловского района. Красная зона наблюдается от площади Гагарина до проспекта Ленина. Кроме того, прямо на кольце случилась авария, что еще больше препятствуют свободному движению.Постоять придется и на Ворошиловском проспекте, где пробки в обе стороны.

Самая тяжелая ситуация сейчас на Западном и в центре донкой столице. Улица Малиновского буквально парализована, а вода переливается через ограждение на дорогу. На главном ЖД- Вокзале стихия сильно подняла уровень воды. Все прилегающие дороги к станциям выкрасились в темно-красный цвет, что значит гигантские заторы.

Пробки наблюдаются и на Портовой, полностью "стоят" Стачки и прилегающие улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU