Шквалистый ветер обесточил в Ростове 60 многоквартирных домов

В городе задействовали десятки бригад Фото: сайт администрации Ростова

В администрации Ростова уточнили информацию по отключениям электричества. Всего из-за разгула стихии обесточили около 60 многоквартирных домов. Речь идет о зданиях в четырех районах города: Октябрьском, Ленинском, Ворошиловском и Железнодорожном.

Сейчас последствия шквалистого ветра устраняют энергетики. Задействовали десятки бригад, в том числе 48 специалистов «Донэнерго». Они используют 9 гидроподъемников и 7 специальных автомобилей.

Об отсутствии электроэнергии ростовчане могут пожаловаться непосредственно в «Донэнерго» или департамент ЖКХ. Также звонки принимают по телефону «112».

Ранее из-за непогоды в донской столице ввели режим повышенной готовности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Женщина по пояс в воде не может перейти улицу: новые видео потопа в Ростове 17 июня 2021

Ситуация в разных районах города может шокировать (подробнее)

Сильные ливни и ураган обещают в Ростовской области в ближайшее время

Спасатели сделали штормовое предупреждение (подробнее)