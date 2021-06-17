Сильные ливни и ураган обещают в Ростовской области в ближайшее время

Синоптики рассказали, когда погода на Дону испортится еще сильнее.

В Ростове –на-Дону в четверг, 17 июня, сильный дождь. По прогнозам синоптиков, лить будет до самого вечера. Кроме того, как сообщил в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, и следующие сутки будут «мокрыми».

Так, в Ростовской области спасатели, ссылаясь на Ростгидромет, сделали штормовое предупреждение.

По данным ведомства, ночью и днем 18 июня на Дону будут сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также – ураганный ветер. Его порывы составят 20-23 метра в секунду.

Спасатели посоветовали дончанам быть внимательными и осторожными. А в идеале – во время непогоды оставаться дома.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что ливень смыл овощную палатку, расположенную в микрорайоне Левенцовский, прямо на припаркованные автомобили. А на улице Ленина дождь превратил двор многоэтажки в озеро.

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