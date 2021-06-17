В Ростове-на-Дону смытая дождем палатка с овощами разбила десять машин

Палатку смыло дождем и она полетела на машины. Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону с самого утра 17 июня идет сильный дождь. По сложившейся уже традиции не во всех районах города ливневки справились с потоками воды.

Так, на улице Ленина, двор около многоэтажки стал похож на озеро, и спасателям пришлось откачивать воду. Подтопило территорию и на Привокзальной площади.

А в Левенцовском микрорайоне поток воды смыл палатку с овощами прямо на припаркованные неподалеку машины. Как рассказал местный житель, в результате пострадали десять машин. У автомобилей оказались разбиты стекла, помяты двери и даже крыша.

Один из мужчин, чья машина также пострадала, снял автомобили на видео и выложил ролик в соцсети. Пост собрал десятки лайков и комментариев.

Одни пользователи посочувствовали ростовчанам, чьи машины пострадали, другие «напали» на оператора, отметив, что надо было ловить палатку, а не снимать видео.

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