В центре Ростова вновь затопило девятиэтажку

В Ростове опять затопило многоэтажку в центре города. Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове из-за сильного ливня ранним утром опять оказался затоплен подвал и двор девятиэтажного дома по адресу Ленина, 109/5. Местные жители могли попасть на улицу только в резиновых сапогах, именуемых забродами, так как вводы было не меньше, чем по щиколотку. Горожанам ничего не оставалось, кроме как, вновь вызвать к месту происшествия спасателей.

Фото: ГУ МЧС по РО

Напомним, что во время прошлых обильных осадков людей оттуда эвакуировали на лодке. В этот раз спасатели сделали траншею, по которой может стекать вода. А также, они уже начали откачку воды с придомовой территории. Машины здесь стояли затопленными почти по самый бампер.

- В настоящее время на месте происшествия работают 13 пожарно-спасательных частей и непосредственно спасатели, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В прошлый раз спасатели достали из затопленного подвала едва не утонувшую собаку, которая жалобно выла. взывая о помощи. Ее тоже переправили на сушу на лодке. Животное было мокрым и очень замерзло.

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Всех жильцов эвакуировали спасатели.