Собаку, едва не утонувшую во время ливня в центре Ростова-на-Дону, спасали на лодке

Для операции по спасению пса задействовали лодку. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

На донскую столицу в ночь на 2 июня обрушился сильный ливень. В результате непогоды девятиэтажный многоквартирный дом на Ленина 109/5 оказался затоплен, впрочем, как и территория вокруг него. Так, вода зашла в подъезд и достигла отметки в сорок сантиметров. А на улице было и того хуже. Придомовая площадка в прямом смысле стала на какое-то время озером, по которому спасателям пришлось плыть на лодке.

Последствия стихии пришлось устранять спасателям. Специалисты на надувной лодке с мотором добрались до подъезда и эвакуировали жильцов. Затем с помощью пожарных гидрантов начали откачивать воду.

Инцидент произошел на Ленина. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Но вдруг работу прервал жалобный вой. Немного времени понадобилось, чтобы выяснить, что скулит пес, запертый в затопленном подвале многоэтажки. Схема спасения пса оказалась такая же, как до этого – жильцов.

Сотрудники МЧС на лодке добрались до дома, спустились в подвал, и на руках вынесли мокрую и испуганную собаку.

- Воду на улице Ленина откачивают с пяти часов утра. Для ликвидации последствий ливня задействованы 23 человека и девять спецмашин, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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