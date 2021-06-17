В Ростове из-за размытой дороги перекрыли участок Халтуринского

Автолюбителей призывают быть предельно внимательными за рулем в непогоду Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове из-за повреждения асфальта перекрыли переулок Халтуринский от Пушкинской до Большой Садовой. Дорогу на этом участке размыл дождь. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Водителей просят помнить об этом и заранее планировать свой маршрут. Также автолюбителей призывают быть предельно внимательными за рулем в непогоду.

Нужно строго соблюдать ПДД. На мокрой дороге рекомендуют выдерживать безопасную скорость и обязательно соблюдать боковой интервал. Следует помнить, что при переезде луж можно попасть в аквапланирование, в таких случаях полностью теряется управление.

Однако пока о серьезных ДТП в донской столице не сообщали, но из-за потопа на улицах многие водители потеряли номера от своих авто.