В Ростове на Большой Садовой/Братском вода поднялась до окон частных домов

Ростовчане оставили под постом возмущенные комментарии Фото: группа в VK Нетипичный Ростов

В Ростове в районе пересечения Садовой и Братского вода поднялась до окон частных домов. Последствия ливня, который прошел утром, на видео засняли очевидцы. Ролик уже опубликовали в соцсетях.

В комментариях под постом ростовчане оставили несколько возмущенных комментариев по этому поводу. Место подтопления ожидаемо назвали Венецией. И это мнение вполне подкреплено видеорядом - под окнами растекся целый океан, вероятно, там можно даже плавать на лодке.

Сейчас спасатели борются с подтоплениями в разных частях донской столицы, в том числе откачивают воду на подъездах к Главному ж/д вокзалу. Там сейчас временно затруднен проезд транспорта. Из-за непогоды водителей призвали к осторожности на дорогах.