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Происшествия17 июня 2021 11:07

МЧС: «Воду около ж/д вокзала Ростова откачивают 43 человека»

Проезд пока затруднен
Ангелина СКИБА
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От министерства чрезвычайных ситуации на месте работают 15 специалистов

От министерства чрезвычайных ситуации на месте работают 15 специалистов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти минуты воду на подъездах к Главному ж/д вокзалу Ростова откачивают 43 человека, задействовано 11 единиц техники. Проезд пока затруднен. Об этом сообщил глава управления по организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по региону Виталий Максимкин.

Он также добавил, что от министерства чрезвычайных ситуации на месте работают 15 специалистов, они используют 4 спецмашины.

- Также пожарные работают сейчас на Ленина, 109/5. Там затоплена территория 9-этажного жилого дома. Также проводится откачка воды. По заявкам от населения оказывается адресная помощь, - напомнил Виталий Максимкин.

Накануне было объявлено штормовое предупреждение. До конца 17 июня местами еще могут пройти сильные дожди с грозами. Обещают также шквалистый ветер.

Ранее в Ростове из-за повреждения асфальта на неопределенное время перекрыли переулок Хатуринский