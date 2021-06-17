МЧС: «Воду около ж/д вокзала Ростова откачивают 43 человека»

От министерства чрезвычайных ситуации на месте работают 15 специалистов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В эти минуты воду на подъездах к Главному ж/д вокзалу Ростова откачивают 43 человека, задействовано 11 единиц техники. Проезд пока затруднен. Об этом сообщил глава управления по организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС по региону Виталий Максимкин.

Он также добавил, что от министерства чрезвычайных ситуации на месте работают 15 специалистов, они используют 4 спецмашины.

- Также пожарные работают сейчас на Ленина, 109/5. Там затоплена территория 9-этажного жилого дома. Также проводится откачка воды. По заявкам от населения оказывается адресная помощь, - напомнил Виталий Максимкин.

Накануне было объявлено штормовое предупреждение. До конца 17 июня местами еще могут пройти сильные дожди с грозами. Обещают также шквалистый ветер.

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