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Происшествия17 июня 2021 10:23

Ростовские водители потеряли номера на затопленных после ливня улицах

Дороги, площади и дворы донской столицы к утру 17 июня из-за стихии превратились в Венецию
Ангелина СКИБА
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Водители преодолевали на своих авто разлившиеся озера Фото: группа VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

Водители преодолевали на своих авто разлившиеся озера Фото: группа VK Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону

В Ростове многие водители потеряли свои номера на затопленных после ливня улицах. Фото с найденными табличками очевидцы начали публиковать с соцсетях. Так, например, под мостом Сиверса уже собрали небольшую коллекцию.

При этом казусы с номерами никого не удивили. Такое было вполне ожидаемо - дороги, площади и дворы донской столицы из-за удара стихии к утру 17 июня ожидаемо превратились в Венецию. Многие водители были вынуждены буквально «вплавь» преодолевать на своих авто разлившиеся озера.

Сегодня в МЧС сообщили о нескольких ЧП, в том числе снова были залиты площадка и подвал 9-этажки на Ленина. Не так давно, во время прошлой непогоды, она уже мелькала в сводках спасателей. Кроме того, сейчас откачивают воду рядом с Главным железнодорожным вокзалом.

Также из-за осадков в разных частях города образовались заторы. К этому моменту сервис «Яндекс. Карты» уже оценивает дорожную ситуацию в 6 баллов.