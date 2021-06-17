Из-за ливня в Ростове-на-Дону выросли цены на такси

Цены на такси выросли утром 17 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за непогоды в Ростове-на-Дону выросли цены на услуги такси. Ливень помешал многим добраться до работы, чем успели воспользоваться перевозчики.

Так, по данным сервисов, за поездку от западного до центра придется отдать как минимум 400 рублей. Поездка из Северного микрорайона будет стоить не дешевле 250 рублей. Добраться от Сельмаша до, например, Большой Садовой можно за 220 рублей.

Однако самые высокие расценки ждут жителей тех районов, которые буквально парализовали пробки. Самая сложная дорожная ситуация — в Октябрьском районе. Здесь транспортный затор растянулся от проспекта Королева до Красноармейской — по Вавилова, Шеболдаева и Буденновскому проспекту. Заказать такси, например, от Вавилова до Красноармейской можно только за 400 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самые яркие видео потопа в Ростове-на-Дону 17 июня 2021

Потом в Ростове-на-Дону 17 июня 2021 привел к тому, что улицы превратились в озера (подробнее)

МЧС: «Воду около ж/д вокзала Ростова откачивают 43 человека»

Проезд пока затруднен (подробнее)

В Ростове из-за размытой дороги перекрыли участок Халтуринского

Водителей просят помнить об этом и заранее планировать свой маршрут (подробнее)

Район Главного железнодорожного вокзала превратился в озеро в Ростове-на-Дону

Спасатели откачивают воду (подробнее)