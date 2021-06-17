Самые яркие видео потопа в Ростове-на-Дону 17 июня 2021

Привокзальная площадь в донской столице сильно затоплена. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростове-на-Дону ливень 17 июня 2021 привел к тому, что в городе начался настоящий потоп. Дождь начал идти с самого утра, и, по прогнозам синоптиков, продолжится до конца суток. Осадки оказались столь обильными, что город стал похож на Венецию. Так, во дворе дома на Ленина – настоящее озеро, впрочем, жителям многоэтажки не привыкать. К примеру, после дождя, случившегося 2 июня, спасатели добирались до подъездов на лодках.

Впрочем, учитывая, что сегодня осадки продлятся до самого вечера, не исключено, что плавсредства сотрудникам экстренных служб понадобятся снова.

Кстати, как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, около злополучного дома на Ленина спасатели работают уже с самого утра – откачивают воду с придомовой территории.

Кроме этого, в городе затопило и автовокзал. Там также сейчас работают спасатели.

По словам пресс-службы ведомства, в городе к работам по откачке воды привлечены 43 спасателя, 11 единиц техники.

Спасателям удалось снять последствия ливня на видео.

Накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

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