Втрое больше, чем было: сколько осадков выпадет в Ростове до конца дня рассказали синоптики

С непогодой ведут борьбу 336 спасателей и коммунальщиков. Фото: ГУ МЧС России по РО.

Ожидается, что к концу дня 17 июня непогода только усилится. Об этом своем Инстаграм-аккаунте со ссылкой на синоптиков рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды во второй половине дня, - написал в посте Алексей Валентинович. - Ожидается сильный дождь с градом. Выпадет еще около 50 мм осадков. Мы боремся с последствиями, а вас прошу быть осторожными: не паркуйте машины под деревьями и в низинах. Не переходите улицы при большом потоке воды.

Известно, что в донской столице уже выпало 15 мм осадков. В результате произошло более ста происшествий, из которых 43 - подтопления. Для устранения последствий непогоды создана 101 бригада. Со стихией борются из 336 человек: это специалисты служб жизнеобеспечения, ресурсники, пожарные и спасатели.

- Работы ведутся во всех районах города, - добавил глава. - Особое внимание к опасным местам, которые регулярно подтапливает. Их мы держим на особом контроле.

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