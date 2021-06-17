Информация о подтоплении детского сада № 15 в Ростове не подтвердилась

Речь идет о детсаде на Доломановском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Информация о подтоплении детского сада № 15 в донской столице не подтвердилась. Работники дошкольного учреждения рассказали корреспонденту «КП - Ростов-на-дону», что сейчас они работают, и детей как обычно приняли в группы.

Ранее местные СМИ со ссылкой на управление ГО и ЧС сообщили, что детсад был закрыт после сильного ливня, и воспитатели не вышли в смену. Речь идет о здании на Доломановском, 18/6.

Сильный дождь начался сегодня, 17 июня, рано утром. Из-за осадков улицы и дворы города превратились в озера. Так, например, сейчас спасатели откачивают воду на подъездах к Главному ж/д вокзалу Ростова. На месте работают 43 человек, задействовали 11 единиц техники. Также с мини-Венецией борются около 9-этажки на улице Ленина.

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