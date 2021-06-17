Причину подтопления Привокзальной площади в Ростове назвали чиновники

Речь о Привокзальной площади, которая превратилась в озеро. Фото: ГУ МЧС России по РО.

В четверг, 17 июня, в Ростове из-за сильного дождя оказался затоплен проспект Сиверса, что в Железнодорожном районе. Речь о Привокзальной площади, которая превратилась в озеро – и добраться к Главному железнодорожному вокзалу какое-то время можно было разве что вплавь.

- В связи с тем, что в реке Темерник поднялся уровень воды, ливневые канализации оказались затоплены, - объяснили причину ЧП в Администрации Ростова-на-Дону.

Чиновники добавили, что на месте работают две поисково-спасательные группы ГО и ЧС и наряд МЧС, а также сотрудники коммунальных служб.

Мы узнали, где еще затопило, а также собрали самые яркие видео последствий стихии.

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