Ливень в Ростове-на-Дону: улицы превратились в реки, а над водохранилищем образовался смерч

25 мая на Ростов-на-Дону обрушился ливень. Дождь лил почти весь день и всю ночь. Жителей других городов вряд ли бы напугал сильный дождь с грозой, но ростовчане знают, что в непогоду южная столица России превращается в Венецию - по улицам текут реки, а не некоторые низинные места и вовсе может затопить. Причина - плохая работа ливневой канализации.

Нынешние осадки не стали исключением. В сети появилось множество фото и видео с последствиями разгула стихии. В основном, это залитые улицы, пройти по которым без резиновых сапог представляется весьма проблематично. Потоки воды уносят за собой не только мусор, но достаточно крупные предметы, например, парковочные блоки.

rostov_roads Небольшой дождик и весь город поплыл. На видео улица Пушкинская, ливневок нет, а вы держитесь. Зато можно понаблюдать как плывет чей-то пластиковый блок.

Спасатели, распространившие накануне штормовое предупреждение, убедительно попросили граждан исключить свое пребывание на улице, не оставлять автомобили под линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. По данным Ростовского гидрометцентра, осадки могут продолжаться в течение суток 26 мая, а также ночью и утром 27 числа.

Потоп на Будённовском Пушкинской 26.5.2019.Ростов-на-Дону Главный

- Я на суточном дежурстве, всю ночь идет дождь, служебное помещение залило. Страшно представить, воду совком выгребать придется, - написала в соцсети ростовчанка Анна Келарева.

- Со вчерашнего дня из окна наблюдаю потоп. Автобусы в брод едут, а люди... Байдарка нужна для преодоления водного барьера, - добавил местный житель Артем Масленников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/711011" frameborder="0"></iframe> 25 мая 2019 года: в Ростове-на-Дону прошел дождь.Марина БУНАКОВА

Один из местных жителей снял на видео смерч, сформировавшийся над Ростовским морем (водохранилище на окраине города). Многие зрители отметили, что до настоящего смерча запечатленное погодное явление не дотягивает, но некоторые ростовчане сообщили о разрушениях, которые произошли в находящемся рядом частном секторе во время разгула стихии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/711062" frameborder="0"></iframe> Смерчь в Ростове-на-Дону 25 мая 2019.Соцсети

- Он (смерч - прим. авт.) не бесследно прошел - вдоль Ростовского моря повалило деревья и провода кое-где оборвало, - написала в комментариях жительница донской столицы Ирина Кудрявченко.

- У родителей в доме вырвало трубу дымохода - упала на машину. У их соседей каменная колонна ворот разбита. И самих ворот нет, - добавила ростовчанка Анна Хребтова.

Пешеходы просят водителей в социальных сетях притормаживать, чтобы не окатывать идущих пешком людей. Со всех концов города поступают жалобы, что люди не могут пересечь проезжую часть из-за потоков воды.

Машины окатили прохожего водой из под колес 25.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный,

От непогоды страдают не только местные жители, но и местные дороги. В переулке Грибоедовском в центре города вода размыла асфальт. Его куски поплыли вниз по улице, "на радость" автомобилистам. И это не считая упавших деревьев и ДТП на мокрых улицах.

В переулке Грибоедовском дождь смыл асфальт - 26.05.19 .Это Ростов-на-Дону!

Привыкшие уже к таким происшествиям ростовчане подбадривают друг друга, советую держаться подальше от проезжей части и надевать резиновые сапоги. Несмотря на все неудобства, нынешний дождь не такой страшный по сравнению с ливнем, прошедшим 30 июня 2016 года. Тогда вода затопила Главный автовокзал города и всю Привокзальную площадь. А на Буденновском проспекте вообще поплыли припаркованные машины. Там же произошла настоящая трагедия - поток сбил с ног и затащил под автомобиль 14-летнюю школьницу. Девочку не удалось спасти, на месте ее гибели до сих пор регулярно обновляют цветы. В Ростове был введен режим ЧС, спасатели и коммунальщики устраняли последствия стихии еще несколько дней после дождя.

Груда машин на Буденновском проспекте 30.06.2016. Фото Станислава Борисенко из группы ВК "Ростов-на-Дону | Главный".

С тех пор жители Ростова серьезно относятся к штормовым предупреждениям о ливнях, ведь даже средней силы осадки могут спровоцировать в городе целый ряд ЧП.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростове-на-Дону одно за другим падают огромные деревья

Кроме ливня, неприятности горожанам доставляет ветер, который, вполне ожидаемо, начал валить деревья. (подробности)