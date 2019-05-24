2019-05-24T14:05:11+03:00
Общество

Ливни, град, шквалистый ветер: на Ростов-на-Дону надвигается непогода

Жителям лучше носить с собой зонтики
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На Ростов-на-Дону надвигается непогода.На Ростов-на-Дону надвигается непогода.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Спасатели распространили штормовое предупреждение. Ссылаясь на синоптиков, они сообщают, что эти выходные непогода может подпортить настроение жителям донской столицы. Ухудшение погоды начнется вечером в субботу, 25 мая, потому лучше на прогулку прихватить зонтик.

- Местами по Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни, с ухудшением видимости в осадках до 1-2 км, – пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Это все в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 23 метров в секунду.

Штормовое предупреждение объявлено до утра понедельника, 27 мая. Спасатели просят жителей быть благоразумными, не забывать, что во время грозы лучше не разговаривать по телефону, не прятаться под одиноко стоящим деревом (есть шансы, что в него попадет молния) и избегать водоемов.

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Ростове-на-Дону во время ливня надо обходить низинные участки, которые затапливает в первую очередь - это Привокзальная площадь, пересечение Пушкинской и Буденновского, а также лучше не заходить в подземные переходы, как известно, именно туда, когда сбоит ливневая канализация, начинает стекать вода.

. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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