В Ростове-на-Дону во время дождя смерч принес разрушения в частный сектор
Вечером 25 мая во время непогоды житель донской столицы заснял на видео смерч над Ростовским морем. Ролик выложен в городской паблик. Многие зрители отметили, что это всего лишь дождевой столб и до смерча не дотягивает, но некоторые сообщили о разрушениях, которые произошли во время этого погодного явления.
- Он (смерч - прим. авт.) не бесследно прошел - вдоль Ростовского моря повалило деревья и провода кое-где оборвало, - написала в комментариях ростовчанка Ирина Кудрявченко.
- У родителей в доме вырвало трубу дымохода - упала на машину. У их соседей каменная колонна ворот разбита. И самих ворот нет, - добавила местная жительница Анна Хребтова.
Смерч над Ростовским морем 25.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный
Добавим, что в этот день многие улицы в центре города превратились в реки. Непогода продержится до понедельника, 27 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU