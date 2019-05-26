В Ростове-на-Дону во время дождя смерч принес разрушения в частный сектор

СЕГОДНЯ 00:35 2019-05-26T00:39:23+03:00

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Вечером 25 мая во время непогоды житель донской столицы заснял на видео смерч над Ростовским морем. Ролик выложен в городской паблик. Многие зрители отметили, что это всего лишь дождевой столб и до смерча не дотягивает, но некоторые сообщили о разрушениях, которые произошли во время этого погодного явления.

- Он (смерч - прим. авт.) не бесследно прошел - вдоль Ростовского моря повалило деревья и провода кое-где оборвало, - написала в комментариях ростовчанка Ирина Кудрявченко.

- У родителей в доме вырвало трубу дымохода - упала на машину. У их соседей каменная колонна ворот разбита. И самих ворот нет, - добавила местная жительница Анна Хребтова.

Смерч над Ростовским морем 25.5.2019 .Ростов-на-Дону Главный

Добавим, что в этот день многие улицы в центре города превратились в реки. Непогода продержится до понедельника, 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU