2019-05-25T20:18:03+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону во время ливня затопило улицы

Непогода продержится до 27 мая
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Это улица Текучева.Это улица Текучева.Фото: Марина БУНАКОВА
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Вечером 25 мая сильный дождь стал причиной масштабного бедствия в центре города. Как сообщают очевидцы, ливневая канализация явно не справилась с потоками воды.

- На пересечении Пушкинской и Буденновского вода в буквальном смысле уже «стучалась» в здания, - рассказала очевидец. - Потоки такие, что страшно было переходить дорогу.

Похожая ситуация была на улице Текучева и Привокзальной площади. В социальных сетях уже появились первые снимки и видео очевидцев.

Напомним, 24 мая спасатели распространили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, до 27 мая в Ростовской области ожидаются сильные ливни, грозы с градом. Спасатели просят жителей быть благоразумными, не оставлять машины под деревьями, не разговаривать по телефону во время грозы.

25 мая 2019 года: в Ростове-на-Дону прошел дождь.

Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости", Евгений Ростовский

Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости", Евгений Ростовский

ИСТОЧНИК KP.RU

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