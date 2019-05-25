В центре Ростова-на-Дону во время ливня затопило улицы

СЕГОДНЯ 19:59 2019-05-25T20:18:03+03:00

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Вечером 25 мая сильный дождь стал причиной масштабного бедствия в центре города. Как сообщают очевидцы, ливневая канализация явно не справилась с потоками воды.

- На пересечении Пушкинской и Буденновского вода в буквальном смысле уже «стучалась» в здания, - рассказала очевидец. - Потоки такие, что страшно было переходить дорогу.

Похожая ситуация была на улице Текучева и Привокзальной площади. В социальных сетях уже появились первые снимки и видео очевидцев.

Напомним, 24 мая спасатели распространили штормовое предупреждение. Согласно прогнозу синоптиков, до 27 мая в Ростовской области ожидаются сильные ливни, грозы с градом. Спасатели просят жителей быть благоразумными, не оставлять машины под деревьями, не разговаривать по телефону во время грозы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/711011" frameborder="0"></iframe> 25 мая 2019 года: в Ростове-на-Дону прошел дождь.

Фото: ВК "Это Ростов-на-Дону! — Новости", Евгений Ростовский

ИСТОЧНИК KP.RU