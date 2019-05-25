2019-05-25T08:25:15+03:00
Общество

Ливни с градом: в Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за непогоды

В течение трех дней ожидают дожди
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов пришла непогодаВ Ростов пришла непогодаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Как говорится в официальном сообщении, виной всему непогода. Согласно прогнозу синоптиков, 26 мая и ночью и утром следующего дня местами по Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидается комплекс метеорологических явлений. В частности, ливни (они приведут к ухудшению видимости на дорогах) в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра (до 23 метров в секунду).

- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, необходимо максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по РО.

Водителей просят строго соблюдать скоростной режим, не допускать резких маневров, а также не забывать, что на мокрой дороге тормозной путь становиться длиннее.

ВНИМАНИЕ!

В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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