Ливни с градом: в Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за непогоды
Региональное МЧС объявило штормовое предупреждение. Как говорится в официальном сообщении, виной всему непогода. Согласно прогнозу синоптиков, 26 мая и ночью и утром следующего дня местами по Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидается комплекс метеорологических явлений. В частности, ливни (они приведут к ухудшению видимости на дорогах) в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра (до 23 метров в секунду).
- Просим жителей и гостей региона быть внимательными и осторожными, необходимо максимально исключить пребывание на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по РО.
Водителей просят строго соблюдать скоростной режим, не допускать резких маневров, а также не забывать, что на мокрой дороге тормозной путь становиться длиннее.
ВНИМАНИЕ!
В случае экстренной ситуации звоните по телефону «101». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области: (863) 239-99-99.
ИСТОЧНИК KP.RU