2019-05-26T16:28:01+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону одно за другим падают огромные деревья

Сразу в нескольких местах автомобилисты ждут спасателей, которые уберут стволы
Илья БОГОМОЛОВ
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ЧП на Сержантова. Фото из группы ВК "Ростов Главный".ЧП на Сержантова. Фото из группы ВК "Ростов Главный".
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Сегодня, 26 мая, в Ростове-на-Дону продолжает буйствовать стихия. Кроме ливня, неприятности горожанам доставляет ветер, который, вполне ожидаемо, начал валить деревья.

Одно из них обрушилось на улице Сержантова (микрорайон Сельмаш). Как сообщают очевидцы, ствол перекрыл тротуар и оборвал провода. Обошлось без пострадавших.

Еще одно дерево завалилось на проезжую часть на пересечении улицы Козлова и переулка Соборного. Оно полностью закрыло проезд для машин.

ЧП на Соборном. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

ЧП на Соборном. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Также в социальных сетях сообщают о дереве, которое почти завалилось на дорогу на улице Закруткина. Оно не достало до земли, но преградило дорогу трамваю с пассажирами.

ЧП на Закруткина. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

ЧП на Закруткина. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Напомним, что сегодня же во дворе дома № 98/67 по Буденновскому проспекту на автомобиль Honda Civic упала огромная ветка дерева. Внушительный по размеру "снаряд" полностью разбил заднее стекло машины и остался торчать из салона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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