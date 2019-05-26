2019-05-26T15:46:25+03:00
Авто

В Ростове-на-Дону огромная ветка дерева пробила стекло иномарки

Владелец автомобиля собирается идти в суд
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото с места ЧП: @rostov_roads, Instagram.Фото с места ЧП: @rostov_roads, Instagram.
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Непогода, которая продолжается в Ростове-на-Дону уже вторые сутки, приносит местным жителям новые беды. В социальной сети появились фотографии с места очередного ЧП: во дворе дома № 98/67 по Буденновскому проспекту на автомобиль Honda Civic упала огромная ветка дерева. На снимках видно, что внушительный по размеру "снаряд" полностью разбил заднее стекло машины и остался торчать из салона, как будто вырос оттуда.

Ростовчане в комментариях жалеют автовладельца. Впрочем, и он сам тоже написал несколько строк.

- Моя "ласточка"... С 9 утра жду, пока с администрации приедут, ветку уберут. Пострадали стекло и крышка багажника. Если провода не оборвутся, и она дальше не упадет, отделаюсь только этим, - рассказал молодой человек по имени Степан. - Письма от жильцов по поводу спила этих деревьев направлялись неоднократно. Заказал экспертизу авто и дерева, потом в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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