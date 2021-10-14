Первый этап проекта по развитию ливневой канализации будет завершен в 2022 году

В Ростове подготовят проект по развитию ливневок Фото: Правительство РО

В донской столице первый этап проекта по развитию ливневой канализации будет готов уже в конце 2022 года. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем докладе губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Стоит отметить, что в последнее время ливневки делались только в случае ремонта дорог. Об этом говорится в сообщении правительства донского региона. Имеющиеся в городе ливневые канализации уж никак не были рассчитаны на прием стоков с новых микрорайонов.

Поэтому, согласно новому проекту, сначала планируется заняться территориями, где существует максимальная угроза подтопления. Это, конечно же, улица Малиновского. В период сильных дождей здесь из-за воды останавливается движение автомобилей.

- Дома и приусадебные участки, расположенные ниже улицы Малиновского, попадают в зону подтопления. Активно застраиваемый жилой микрорайон Левенцовский также остро нуждается в системе отведения дождевых и талых вод, - говорится в тексте сообщения.

На разработку проекта из бюджета Ростовской области выделено свыше 100 миллионов рублей.

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