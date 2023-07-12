Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 июля 2023 6:03

Власти Ростова-на-Дону рассказали, во сколько обойдется ремонт всех дорог в городе

В администрации отметили, что средств на все работы необходимо в четыре раза больше
Лейла МИРИШОВА
Всего на ремонт дорог до 2024 года потратят 850 млн рублей

Всего на ремонт дорог до 2024 года потратят 850 млн рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове власти сообщили, сколько необходимо средств для ремонта всех дорог в городе. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации 11 июля.

В администрации сообщили, что до конца 2024 года на укладку дорожного покрытия на 25 грунтовых дорогах направят 300 миллионов рублей. А до конца 2023 года в Ростове планируется отремонтировать дороги на 23 улицах. Стоимость работ составит 550 миллионов рублей.

Для улучшения ситуации также нужно увеличить темпы ремонта дорожных объектов и поставить каждую дорогу на гарантийное обслуживание. По истечению срока гарантии - делать новый ремонт. Сегодня подрядчики завершили участки на лицах Кооперативной, Вятской, Георгиевской, Днепропетровской, дороги в границах Днепропетровской и рынка «Алмаз».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону на ремонт дорог планируют потратить около 850 млн рублей

Общий объем работ составит 8,6 километров

(Подробности)