Власти Ростова-на-Дону рассказали, во сколько обойдется ремонт всех дорог в городе

Всего на ремонт дорог до 2024 года потратят 850 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове власти сообщили, сколько необходимо средств для ремонта всех дорог в городе. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации 11 июля.

В администрации сообщили, что до конца 2024 года на укладку дорожного покрытия на 25 грунтовых дорогах направят 300 миллионов рублей. А до конца 2023 года в Ростове планируется отремонтировать дороги на 23 улицах. Стоимость работ составит 550 миллионов рублей.

Для улучшения ситуации также нужно увеличить темпы ремонта дорожных объектов и поставить каждую дорогу на гарантийное обслуживание. По истечению срока гарантии - делать новый ремонт. Сегодня подрядчики завершили участки на лицах Кооперативной, Вятской, Георгиевской, Днепропетровской, дороги в границах Днепропетровской и рынка «Алмаз».

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(Подробности)