Танк ЧВК «Вагнер», перегородивший ворота Ростовского цирка, передали Минобороны

Танк, который почти сутки простоял в воротах Ростовского цирка 24 июня, перешел в распоряжение Минобороны. Фото: Анна ШИЛЯЕВА

Попавший на тысячи снимков ростовчан танк ЧВК «Вагнер», занявший ворота Ростовского цирка во время мятежа 24 июня, передан в распоряжение министерства обороны России. По информации пресс-службы ведомства, Вооруженными Силами РФ завершается прием вооружения и военной техники от подразделений этой группы.

- Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе сотни единиц тяжелого вооружения. Это танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, РСЗО «Град» и «Ураган», ракетно-пушечные комплексы «Панцирь» и другие, - перечисляют в минобороны.

Отмечается, что есть техника, которая ни разу не побывала в бою.

Кроме того, в минобороны приняты на баланс более 2,5 тысячи тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

- Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах, чтобы не повредить асфальт на дорогах. Техника на колесах идет своим ходом, - проинформировали в ведомстве.

Вся техника и вооружение отправлены в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ ведут ее техосблуживание и подготовку для эксплуатации.

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